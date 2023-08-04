Російський десантний корабель зазнав суттєвих пошкоджень, заявив речник ВМС ЗСУ.

У ВМС України підтверджують пошкодження російського корабля "Оленегорський горняк" у Чорному морі, зазначаючи, що вони суттєві.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телеканалу Еспресо. Він зауважив, що ВМС ЗСУ не мають до цього інциденту ніякого стосунку, але згідно з інформацією, яка вже є підтвердженою, дійсно є пошкодження великого десантного корабля "Оленегорский горняк".

"Коментувати роботу морських дронів, якщо це насправді були вони, теж не можу", - додав він.

Відео дня

Він поінформував, що корабель приписаний до північного флоту РФ, але на початку повномасшатбного вторгення його з армадою з 6 одиниць затягли в акваторію Чорного моря.

"Тобто це наші далекі "гості", які прийшли в Чорне море похазяйнувати. І щось складається таке враження, що додому цей корабель вже не повернеться. З тих відео, що є в доступі, можна зробити висновки, що пошкодження у нього досить суттєві", - прокоментував Плетенчук.

Він зауважив, що Міноборони РФ підтвердило пошкодження.

"І ми так само можемо підтвердити, що його пошкоджено. За яких умов і чим - сказати не можу, не маю достовірної інформації з цього приводу", – сказав речник ВМС.

Атака на кораблі РФ в Новоросійську

Як відомо, зранку російські ЗМІ та соцмережі поширили інформацію про атаку дронів на військові кораблі Росії в Новоросійську. У Міноборони РФ заявили про атаку морських дронів на кораблі, але запевняли, що атака була відбита і руйнувань та жертв нема.

Згодом мережі поширили відео, на якому десантний корабель "Оленегорський горняк" буксує до берега інше судно.

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