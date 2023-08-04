За версією загарбників, Україна нібито намагалася атакувати військово-морську базу.

В ніч на 4 серпня у Новоросійську прогриміла серія гучних вибухів. Російські пабліки заявляють про атаку морських дронів.

Як повідомляють Телеграм-канали "База", SHOT та "ВЧК-ОГПУ", по надводних цілях було розпочато стрільбу. Один морський дрон нібито було уражено. Він довго горів, а потім дуже гучно вибухнув. Через силу вибуху в автівках спрацювала сигналізація.

За даними деяких пабліків, вибухи сталися в районі Південної Озеріївки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. За непідтвердженими поки що даними, дрони атакували так званий "нафтовий маяк", через який відбувається прийом нафти.

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Міноборони РФ заявило, що ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу Новоросійськ двома морськими дронами, але їх нібито знищили вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази.

За даними глави регіону Кондратьєва, постраждалих та руйнувань немає. Втім, наразі місцевий порт закрили для руху суден.

Морські дрони проти окупантів

Нагадаємо, що Україна почала інтенсивніше застосовувати морські дрони проти ворожих об'єктів у морі. 17 липня вони атакували Кримській міст.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що вибух на мосту спричинили морські дрони, які почала виготовляти Україна. Крім того, морські дрони вже неодноразово атакували російські військові кораблі у відкритому морі та на базах в Криму.

А нещодавно росіяни заявили про атаку морських дронів на їхні кораблі у Чорному морі. Щоправда, згодом з'явилася "версія", що це були цивільні судна.

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