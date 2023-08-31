Стало відомо, які пошкодження отримали російські Іл-76 після удару по Пскову

У мережі з’явилися перші супутникові знімки після атаки українських безпілотників на аеродром біля Пскова, внаслідок яких пошкоджені кілька літаків Іл-76. Відповідні фото від Planet Labs показав проект "Радіо Свобода" - "Схеми".

Зокрема, на знімках Planet Labs видно, що пошкодили щонайменше 2 літаки типу Іл-76. Також біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які могли залучити для гасіння пожежі.

"На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака. Але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці", ― пояснив "Схемам" авіаексперт Анатолій Храпчинський.

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"Цей тип літаків постійно базується на аеродромі Пскова. Літаки з цього аеродрому використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії РФ. Вона ж ― "псковська дивізія", одна з тих, що брала участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення", - зазначає видання.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох і пошкодження ще кількох російських Іл-76 у Пскові. Водночас у "Схемах" зазначили, що частину аеропорту де могли знаходитись інші ушкоджені літаки, про які йшла мова у повідомленні ГУР, наразі не видно внаслідок високої хмарності.

Атака на аеродром у Пскові - що треба знати

У ніч на 30 серпня у районі Псковського аеродрому прогриміли вибухи.. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

Як відзначали в українській розвідці, на аеродромі Пскова в результаті нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76, і ще кілька одиниць Іл-76 отримали пошкодження.

Як зазначали аналітики ISW, атака змогла досягти успіху зокрема тому, що Росія зосередила свою ППО на прикритті Москви, тому пропустила атаку дронів по Пскову.

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