Ще кілька одиниць таких транспортних літаків отримали пошкодження.

На аеродромі Пскова внаслідок нічної атаки повністю знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Відомо про знищення чотирьох транспортних літаків Іл-76, які використовуються для перевезення ворожих сил і засобів, особового складу і техніки. Тобто, вони не підлягають відновленню. І ще декілька одиниць Іл-76 отримали ушкодження. Інформація перевіряється", - сказав Юсов.

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Росію атакували безпілотники

Як повідомляв УНІАН, в районі псковського аеродрому цієї ночі пролунали вибухи, на місці почалася пожежа. Зокрема, на оприлюднених у соціальних мережах фото і відео можна було побачити, що від аеродрому в районі Хрести піднімається кілька стовпів чорного диму. Повідомлялося, що на аеродромі горіли літаки Іл-76.

Про вибухи також повідомлялося в Тульській і Брянській областях, в московських аеропортах, в Рязані і над частиною Калузької області ввели план "Килим". Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ППО збила один безпілотник в Рузькому районі Московської області.

військовий експерт Сергій Кузан вважає, що сьогоднішня атака безпілотників на летовище у Пскові свідчить, що безпечних територій в Росії немає.

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