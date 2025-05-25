У Чорному морі Росія має 8 носіїв "Калібрів" - п’ять надводних та три субмарини.

Сьогодні під час масованої атаки по Україні Чорноморський флот РФ запустив по материковій Україні ракети морського базування типу "Калібр". Це підтвердив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, зазначивши, що йдеться про понад 10 одиниць.

"В принципі, вчора у пізньому ефірі попереджав про це - враховуючи те, що готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосовано й морську компоненту. Станом на сьогодні залишаються в акваторії два підводні човни, які є носіями крилатих ракет. В принципі, ситуація передбачувана – на жаль, з періодичністю раз чи два на місяць вони використовують і морські носії", - сказав Плетенчук.

За його словами, таке відносно рідкісне застосування "Калібрів" може бути пов’язано з декількома причинами. Наприклад, з логістикою для обслуговування цих комплексів, їхнім технічним станом, з невисокою ефективністю тощо.

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"Однак дати 100-відсотково правильну відповідь, чому їх використовують так нечасто – не можу, тому що можуть бути причини, про які ми з вами не знаємо", — сказав Плетенчук.

Він також пояснив, що Сили оборони певною мірою контролюють надводну ситуацію. Водночас російські кораблі періодично виходять з пункту базування, запускають ракети по Україні та повертаються в Новоросійськ. При цьому у повітрі над Чорним морем домінує саме російська авіація.

"Тому ця зона залишається "сірою". І вони не можуть вийти, і ми. Є вогневий контроль з обох боків", - пояснив військовий.

За його даними, в Чорному морі наразі Росія має 8 носіїв "Калібрів": п’ять надводних — два фрегати й три малі ракетні кораблі, та три субмарини проєкту "Варшав’янка". Ці одиниці, незалежно від того надводні вони, чи підводні, є серйозною загрозою для України.

Російська атака на Україну - що відомо

Як писав УНІАН, 25 травня Україна зазнала комбінованої масованої атаки – РФ запустила по різних регіонах майже 70 ракет та понад три сотні БПЛА.

Вдалося збити 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. Також в результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА.

В результаті атаки у низці населених пунктів сталися руйнування цивільної інфраструктури, житлових будинків тощо. Поранення отримали понад 70 цивільних, загинуло 12 людей, у тому числі неповнолітні.

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