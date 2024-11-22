Атака балістичною ракетою середньої дальності викликала побоювання щодо ескалації.

Атака балістичною ракетою середньої дальності по Дніпру з боку Росії була покликана залякати Київ і союзників та викликала побоювання щодо ескалації. Про це пише The Washington Post із посиланням на коментарі аналітиків та офіційних осіб в Україні та на Заході.

Зазначається, що хоча напад супроводжувався значним збільшенням кількості погрозливих заяв, зрештою це була лише "нова бравада Кремля". Так, за словами речниці НАТО Фари Дахлалли, Москва мала на меті "залякати тих, хто підтримує Україну".

"Розгортання цього потенціалу не змінить хід конфлікту і не стримає союзників по НАТО від підтримки України", - зазначила вона.

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Водночас, спостерігачі сумніваються в тому, що Росія має достатньо ракет для регулярного нанесення таких ударів, а напад, ймовірно, був викликаний реальними побоюваннями в Росії щодо того, як продовжувати постачання лінії фронту, якщо Україна зможе вразити ключові склади зброї в тилу західними ракетами.

"Це однозначно спроба залякати Захід і спроба змусити Захід не допомагати Україні. Але, з іншого боку, це також прояв абсолютної паніки самого Путіна", - заявив аналітик Микола Бєлєсков.

У свою чергу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що стратегія Росії завжди полягала в тому, щоб "перевірити глобальну відповідь" на різні форми ескалації. Так, Москва чекала, щоб побачити, як Захід відреагує на її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, регулярні ракетні удари по мирному населенню, атаки на електромережі, а останнім часом розгортання північнокорейських військ і регулярні страти полонених на полі бою, каже Подоляк:

"Це все тестування. А зараз нова спроба - міжконтинентальний удар по мирному населенню. Що далі?".

Удар Росії по Дніпру 21 листопада - що відомо

Нагадаємо, як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вранці 21 листопада РФ вперше вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Це перше бойове застосування такої зброї у світі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю центру реабілітації осіб з інвалідністю.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей удар, заявивши, що "божевільний сусід вкотре показав, як він боїться".

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що 21 листопада Росія вдарила по місту Дніпро ракетою середньої дальності із застосуванням "новітньої ракетної системи "Орешник" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою".

Він назвав удар по Дніпру "відповіддю на нещодавні удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території". За словами Путіна, удар по Дніпру був випробуванням "Орєшніка", а ціллю удару був комплекс, який нібито "виробляє, зокрема, ракетну техніку".

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