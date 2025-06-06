Було знешкоджено 406 засобів повітряного нападу.

У ніч на 6 червня (із 20:00 5 червня) російські окупанти запустили по Україні 452 засоби повітряного нападу - ракети і безпілотники.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, зокрема, ворог атакував 407-ма ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - Росія та Гвардійське - Крим.

Крім того, російські окупанти запустили по Україні 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької областей Росії; 36 крилатих ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС/Ту-160МС з повітряного простору Саратовської області, над Каспійським морем.

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Також загарбники атакували двома крилатими ракетами Іскандер-К з району Джанкой у Криму та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П з літака тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни", - повідомили у ПС ЗСУ.

Йдеться про 199 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), які було збито вогневими засобами, 169 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

"Також зищені 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, ще дві - не досягли цілей (локаційно втрачені); 30 крилатих ракет Х-101; 2 крилаті ракети Іскандер-К", - зазначається у повідомленні.

У Повітряних силах зауважили, що на 13 локаціях було зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника, а падіння збитих (уламки) - на 19 локаціях.

Атака по Україні 6 червня

Як повідомляв УНІАН, раніше начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що особливість нічної атаки ворога 6 червня була в тому, що більшість дронів "повзла" на захід України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Він заявив, що наразі відомо про 49 поранених та трьох загиблих - це працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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