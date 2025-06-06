Президент України заявив, що відсутність тиску на Росію - це співучасть у злочинах окупантів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цієї ночі Росія запустила понад 400 дронів і 40 ракет. Частину з цих засобів українським захиснкам вдалося збити.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Росія не змінює свого почерку. Черговий масштабний удар по містах і звичайному життю. Били майже по всій Україні: по Волинській, Львівській, Тернопільській, Київській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Частину ракет і дронів вдалося збити. Дякую нашим воїнам за захист. Але, на жаль, не всі", - повідомив президент.

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Як зазначив Зеленський, загалом сьогодні Росія з метою нанесення повітряного удару запустила більше ніж 400 дронів і більше ніж 40 ракет, зокрема балістичних.

"Поранено 49 людей. На жаль, число може зрости: люди звертаються по допомогу. На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Це працівники ДСНС України. Мої щирі співчуття рідним. Зараз на місцях працюють усі необхідні служби, розбирають завали, тривають рятувальні операції. Всі пошкодження обовʼязково відновимо", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Росія повинна відповідати за це.

"Вони з першої хвилини цієї війни б’ють по містах і селах, щоб знищити життя. Ми багато зробили разом зі світом, щоб була можливість захищатись. Але зараз саме той момент, коли Америка, Європа і всі у світі разом можуть зупинити цю війну, натиснувши на Росію. Якщо хтось не тисне і дає війні ще час забирати життя, це співучасть і відповідальність. Потрібно діяти рішуче", - наголосив президент.

Що ще відомо про масований удар Росії

Як повідомляв УНІАН, під час нічного удару росіян у Києві загинули рятувальники. "Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - деталізував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Сьогодні вночі окупанти масовано атакували Україну різними засобами повітряного нападу, особливість була в тому, що більшість дронів "повзла" на захід України.

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