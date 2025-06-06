За словами Ігната, поки рано казати, що стратегічні літаки РФ не можуть завдавати ударів.

Сьогодні вночі російські окупанти масовано атакували Україні різними засобами повітряного нападу, особливість була в тому, що більшість дронів "повзла" на захід України.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язку з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Фактично щотижня б’ємо рекорди за кількістю застосування засобів повітряного нападу – сьогодні була й балістики, й крилаті ракети повітряного та наземного базування й велика кількість ударних БПЛА… Загалом 407 ударних безпілотників застосували сьогодні росіяни по території нашої держави, - розповів він.

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За його словами, встановлено, що ворог застосував вночі 6 балістичних ракет, 38 крилатих ракет, з яких приблизно три десятки знищено. З понад 400 дронів збито близько 200 одиниць вогневими засобами й, за попередніми даними, ще 167 локаційне втрачені.

"Працювали сьогодні Сили оборони надзвичайно напружено. Атакували вони (росіяни – УНІАН) з півночі. Це Сумська, заходили з Харківської, Чернігівської області й вся маса цих БПЛА йшла повзучим наступом до західних регіонів нашої держави", - розповів речник.

За його словами, по ходу слідування ворожі засоби ураження знищувалися Протиповітряною обороною ЗСУ, залучалися ракетні підрозділи, системи РЕБ й авіація. Як підкресли Ігнат, західні літаки F-16 й Mirage ефективно відпрацювали вночі 6 червня.

Представник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що, за попередніми даними, російські літаки стратегічної авіації, зокрема бомбардувальники Ту-95 запустили близько 40 ракет з території Саратовської області, над Каспійським морем.

"Тому говорити про те, що вони не можуть завдавати ударів – поки що не можна. Але їхній потенціал Служба безпеки суттєво знизила", - зазначив Ігнат.

Він також розповів, що росіяни атакували з різних напрямків" "…й південь, й схід, й північ. Таким чином, що противник перевантажує систему ППО, застосовує велику кількість дронів-імітаторів для того, щоб ускладнити повітряну обстановку", - пояснив військовий.

За його словами, ЗСУ залучили всі наявні засоби збиття й отримали суттєвий результат. Водночас Ігнат визнав, що є прямі влучання, певні засоби від падіння збитих ворожих засобів ураження та підкреслив, що "все збити неможливо" на території такої великої країни, як Україна.