Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині.

Троє рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) загинули під час ліквідації наслідків нічної атаки окупантів на Київ. Ще 9 рятувальників поранені.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив в Telegram. "У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя", - деталізував Клименко.

Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога.

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"Загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені", - уточнив Клименко.

Удар по Україні

Цієї ночі Росія здійснила комбіновану масовану атаку ракетами і дронами. В столиці внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.

У Луцьку пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

В Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури.

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