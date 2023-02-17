Президент наголосив, що зараз Україна набагато сильніша, ніж 24 лютого 2022 року, а Росія вже не така потужна та не має такого потенціалу, як тоді.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що залякування росіян імовірними масованими авіаційними атаками України не матимуть наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу у Києві у відповідь на прохання журналістів прокоментувати готовність української протиповітряної оборони та авіації до можливих масованих авіаційних атак Росії, про ймовірність яких напередодні заявили російські пропагандисти та ряд ЗМІ.

"Чесно кажучи, не аналізував те, що кажуть російські пропагандисти… Напевно, наша розвідка, коли доповідає мені щоденно, аналізує і такі речі, тому що повинні звертати увагу на будь-які меседжі, які йдуть з боку держави-терориста. Що може зробити Росія - ми з вами розуміємо. Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти авіації й на полі бою, також здійснює ракетні удари…", - сказав він.

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При цьому президент наголосив, що наразі найважливіше - це те, що на сьогодні рівень ефективності протиповітряної оборони та захисту України найвищий, ніж будь-коли за всі часи незалежності. Зеленський підкреслив, що такого рівня Україні вдалося досягти завдяки допомозі партнерів.

Він також згадав про значний відсоток збиття українськими військовими ворожих повітряних цілей - від 50% до 85%.

"Тому, я думаю, що їх залякування ні до чого не призведуть. Я думаю, результат буде такий самий, що й щотижнево… Вони можуть просто щось показати масово… Але я не знаю, що може бути більше, ніж коли був блекаут, коли вони випустили по нам більше 100 ракет і дронів, тощо. Боятися немає сенсу, очікувати від них квітів немає бажання", - зазначив глава держави.

На його думку, також немає сенсу вірити у те, що говорять російські пропагандисти.

"І тому треба розраховувати на себе і ставитися до цих заяв як просто до ще однієї психологічної атаки з боку РФ. Вірте у наші сили. Ми найскладніший етап у нашому з вами житті, я впевнений, змогли пройти тоді, коли не так багато у нас було партнерів - 24-го числа. Зараз точно нас більше і точно ми сильніші. І я впевнений, що Росія тоді була набагато сильнішою, а зараз вона не така потужна і не має такої кількості сил. Мені здається, що в цьому і є наша перевага. Тож не вірте пропагандистам, вірте в те, що на полі бою", - додав президент.

Застосування Росією авіації проти України

Як повідомляв УНІАН, раніше росЗМІ повідомили, що російська армія прийняла рішення масово застосовувати на війні в Україні авіацію, яку до цього берегла. Росіяни розраховують, що це додасть проблем Збройним силам України, попри те, що літаки і вертольоти будуть також "масово збивати".

Так, за даними західної розвідки, Росія накопичує поблизу українського кордону літаки і вертольоти. Хоча в звіті Міноборони Великої Британії наголошується, що поки малоймовірно, що РФ готується до розширення використання авіації у війні проти України.

За інформацією майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, російські війська зосередили близько 400 літаків і 300 вертольотів біля кордону з Україною.

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