Напередодні Укренерго надав розпорядження запровадити екстрені відключення світла.

У Києві відновлять роботу "Пункти незламності", повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"У зв’язку із складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключень світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву. Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – повідомила прес-служба КМВА з посиланням на Сергія Попка.

У липні 2024 року на тлі проблем зі світлом, всі "Пункти незламності на Київщині" перевели в робочий режим. За словами очільника ОВА, на той час почали працювати 225 пунктів, ще майже 400 готувалися до відкриття. "Пункти незламності" розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, "Укрзалізниця" та представники бізнесу.

Відео дня

Актуальний перелік робочих "Пунктів незламності" можна знайти в додатку ДІЯ. За словами Дениса Шмигаля, у 2023 році по всій країні була розгорнута мережа з 13-ти тисяч "Пунктів незламності", де люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Ситуація в енергетичному секторі України

Через черговий масований удар Росії, Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Крім того, через проблеми зі світлом, в деяких регіонах України почалися проблеми з водопостачанням.

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