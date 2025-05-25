Серед травмованих - троє дітей.

Сьогодні росіяни масово атакували Україну дронами та ракетами, у Київській області є пошкодження та пожежі у дуже багатьох районах, багато жертв.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок нічної масованої атаки загинуло четверо людей та 16 травмовано, серед них 3 дітей.

Зокрема, в Обухівському районі, с. Долина виникла пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.

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У Фастівському районі в с. Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих, серед них дитина. Зруйновано три будинки, пожежі ще у 2 будинках.

У Бучанському районі, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, виникла пожежа та руйнування будинку.

У Білоцерківському районі, с. Чмирівка пожежа, пошкоджено 2 будинки. Відомо про 5 травмованих, серед них двоє дітей.

Також у самому місті Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех.

У Броварському районі виникли пожежі у двох складських будівлях.

Нічна атака РФ на Україну

Внаслідок масованої атаки по Україні у багатьох областях зафіксовані руйнування, є багато жертв.

Так, загалом відомо вже понад 3 десятки постраждалих та понад 10 загиблих. Є загиблі у Київській, Миколаївській та Хмельницькій областях, на Житомирщині внаслідок російської атаки загинули троє дітей.

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