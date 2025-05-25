Сьогодні росіяни масово атакували Україну дронами та ракетами, у Київській області є пошкодження та пожежі у дуже багатьох районах, багато жертв.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок нічної масованої атаки загинуло четверо людей та 16 травмовано, серед них 3 дітей.
Зокрема, в Обухівському районі, с. Долина виникла пожежа у 2 тимчасових спорудах, загинули 2 людини.
У Фастівському районі в с. Мархалівка – 1 загиблий, 8 постраждалих, серед них дитина. Зруйновано три будинки, пожежі ще у 2 будинках.
У Бучанському районі, смт Макарів – 1 загиблий, 1 травмований, виникла пожежа та руйнування будинку.
У Білоцерківському районі, с. Чмирівка пожежа, пошкоджено 2 будинки. Відомо про 5 травмованих, серед них двоє дітей.
Також у самому місті Біла Церква – уламками БпЛА травмовано чоловіка, зруйновано каркасний цех.
У Броварському районі виникли пожежі у двох складських будівлях.
Внаслідок масованої атаки по Україні у багатьох областях зафіксовані руйнування, є багато жертв.
Так, загалом відомо вже понад 3 десятки постраждалих та понад 10 загиблих. Є загиблі у Київській, Миколаївській та Хмельницькій областях, на Житомирщині внаслідок російської атаки загинули троє дітей.