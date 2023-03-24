Жертв та постраждалих внаслідок атаки у місті немає.

Росія вночі атакувала Кривий Ріг шістьма дронами-камікадзе Shahed, один з них бійцям з повітряного командування "Схід" вдалося збити.

"Є і попадання 5 БПЛА", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його інформацією, загиблих та постраждалих немає, інші наслідки атаки з'ясовуються.

Відео дня

"Підкреслюю. Не допомагайте ворогові. Не корегуйте місця прильотів! Не знімайте на відео. Не коментуйте їх у соцмережах! Є вимоги воєнного часу. Є правила і заборони. За їх порушення передбачено покарання!" - нагадав Лисак.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що в інших районах області вночі було спокійно.

"Майже вісім годин тривала повітряна тривога на Нікопольщині, але пройшло без обстрілів. Зараз ситуація контролюється у всіх громадах. Кордони регіону під надійним захистом наших Сил оборони", - зазначив він.

Атака РФ вночі 24 березня - удар по Кривому Розі

Як писав УНІАН, в ніч на 24 березня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе, голова Офісу президента закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу, яку оголосили у низці областей.

Рано вранці стало відомо, що під ударом опинився Кривий Ріг Дніпропетровської області.