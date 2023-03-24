Жителів Київщини попередили про загрозу атаки дронами.

В низці українських областей оголошено повітряну тривогу. Як заявили в Київській ОВА, на Київщині є загроза атаки безпілотниками.

"Київщина! Загроза атаки ворожих дронів! Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!" – йдеться у повідомленні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати тривогу.

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Станом на 00:27 24 березня тривога лунає в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. "Червоними" є також Луганська область та АР Крим.

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Удари РФ по Україні: останні новини

Біля 21:30 23 березня росіяни намагалися атакувати Одеську область з літаків Су-35. Ворог запустив дві ракети Х-59. На щастя, вони були сбиті українськими силами ППО.

Під обстріл в ніч на 23 березня потрапила Херсонська область. Ворог вдарив по Херсонському обласному кардіологічному центру.

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