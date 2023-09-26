Олещук наголосив, що українські бійці не втомлюються бити по БПЛА окупантів.

Командувач Повітряними силами, генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як вночі 26 вересня українські захисники знищували Shahed російських загарбників. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

"Ми все бачимо і ми не втомились вас знищувати. Бойова робота підрозділів Повітряних Сил по ворожих ударних БПЛА типу Shahed 26 вересня 2023 року. Разом - до перемоги", - написав Олещук у коментарі до відео.

Атака Росії 26 вересня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, упродовж ночі 26 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. За даними Повітряних сил, загалом було запущено 38 дронів з південно-східного напрямку - з району російського міста Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в Криму.

Відео дня

Силами та засобами ППО вдалося збити 26 безпілотників. По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Протягом двох годин атакували ударними безпілотниками Одеську область. Як повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, внаслідок напруженої роботи сил ППО більшість дронів була збита.

В Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.

Також внаслідок нічної атаки на Одещину росіяни пошкодили міжнародний пункт пропуску на кордоні між Україною й Румунією.

А голова Дніпропетровської ОГА Сергій Лисак повідомив про "приліт" по одному з підприємств Кривого Рогу.

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