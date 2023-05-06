Росіяни атакували Україну дронами з південного напрямку.

Під час атаки росіян вночі 6 травня воїни повітряного командування "Схід" знищили вісім безпілотників Shahed-136/131.

Як повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, вночі противник атакував дронами Shahed з південного напрямку - східне узбережжя Азовського моря.

"Окупанти застосували вісім ударних дронів Shahed-136/131. Усі - знищено силами та засобами повітряного командування "Схід", - йдеться у повідомленні.

У місцевих пабліках опублікували відео збиття одного з дронів вранці 6 травня у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Атака РФ 6 травня та збиття ракети "Кинджал" - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, за даними Дніпропетровської ОВА, вночі 6 травня в області збили чотири Shahed, а згодом - вже вранці - військові знищили ще два ворожих безпілотника.

Через падіння уламків збитих дронів вночі у Синельниківському районі області вибило вікна у п’яти приватних будинках, також були пошкоджені дві господарські споруди та лінія електропередач. В результаті атаки ніхто не постраждалив.

Також сьогодні, 6 травня, у Повітряних силах підтвердили збиття надзвукової ракети "Кинджал" під час ворожої атаки на Україну 4 травня. Таку ракету українським військовим вдалося збити вперше. Це вдалося зробити завдяки комплексу Patriot.