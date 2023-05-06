Відмінно спрацювали українські "вартові неба" з повітряного командування "Схід".

У ніч проти 6 травня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками іранського виробництва Shahed.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, українські "вартові неба" з повітряного командування "Схід" відмінно спрацювали - військові приземлили всі чотири дрони.

"Уламки збитих "мопедів" впали в Синельниківському районі. Там вибито вікна в п'яти приватних будинках. Понівечені дві господарські будівлі та лінія електропередач. Люди неушкоджені", - зазначив чиновник.

Вранці 6 травня стало відомо, що над Дніпропетровською області збили ще один БПЛА.

РФ використовує проти України дрони Shahed - актуальне

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 4 травня під час повітряної атаки проти України російські військові направили на Одесу 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

В цю ж ніч Росія атакувала і Київ, направивши на столицю дрони-камікадзе типу Shahed та ракети. Повітряна тривога у столиці тривала понад 3,5 години.

А вночі 5 травня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами. Окупанти застосували два ударні безпілотники Shahed з південно-східного напрямку.