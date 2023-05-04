У ніч на 4 травня під час повітряної атаки проти України російські військові спрямували на Одесу 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136.
Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", більшість ворожих безпілотників були знищені.
"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що три російських дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Місцеві рятувальники оперативно ліквідували пожежу, люди внаслідок підступних дій ворога не постраждали.
Зазначається, що на хвостовиках дронів-камікадзе були написані "сакральні причини" атаки: "за Москву" і "за Кремль".
Нічна повітряна атака проти України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, росіяни в ніч на 4 травня 2023 року здійснили чергову повітряну атаку, через що в низці областей України оголошували повітряну тривогу.
О 3 годині ранку голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук заявив, що на Одещині є збиття.
Також вибухи лунали в Києві - ворог спрямував на столицю дрони-камікадзе типу Shahed і ракети. Утім, всі вони були знищені силами ППО.