Три російських безпілотники вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста.

У ніч на 4 травня під час повітряної атаки проти України російські військові спрямували на Одесу 15 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", більшість ворожих безпілотників були знищені.

"По Одесі вночі ворог спрямував атаку 15 Shahed-131/136. 12 знищено силами протиповітряної оборони і мобільних вогневих груп", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що три російських дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Місцеві рятувальники оперативно ліквідували пожежу, люди внаслідок підступних дій ворога не постраждали.

Зазначається, що на хвостовиках дронів-камікадзе були написані "сакральні причини" атаки: "за Москву" і "за Кремль".

Нічна повітряна атака проти України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, росіяни в ніч на 4 травня 2023 року здійснили чергову повітряну атаку, через що в низці областей України оголошували повітряну тривогу.

О 3 годині ранку голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук заявив, що на Одещині є збиття.

Також вибухи лунали в Києві - ворог спрямував на столицю дрони-камікадзе типу Shahed і ракети. Утім, всі вони були знищені силами ППО.

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