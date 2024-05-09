Останніми тижнями російські сили активізували удари по українській транспортній інфраструктурі, щоб обмежити постачання західної допомоги.

У ніч із 7 на 8 травня росіяни здійснили великомасштабну атаку на українську енергетичну інфраструктуру, завдавши ударів по об'єктах виробництва і передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, російські військові намагаються використати ослаблення української ППО, щоб зруйнувати енергосистему України та обмежити її оборонно-промисловий потенціал.

Крім того, російські сили також атакували залізничну інфраструктуру в Херсонській області, що змусило керівників залізниць скоротити рух поїздів за маршрутами Київ-Херсон і Київ-Миколаїв.

При цьому Міністерство оборони Росії заявило, що воно нібито завдало ударів по українських енергетичних об'єктах і оборонно-промислових підприємствах, щоб зменшити здатність України виробляти військову техніку і перекидати західну техніку на лінію фронту.

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Як зазначають аналітики, останніми тижнями російські сили активізували удари по українській транспортній інфраструктурі, вочевидь намагаючись порушити роботу українських наземних ліній зв'язку (GLOC) та обмежити потік очікуваної безпекової допомоги США на передову.

"Однак російські сили продовжують активно завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах, що дає змогу припустити, що Росія або віддає пріоритет зусиллям із руйнування енергосистеми, або має намір використати більшу кількість ракет для подолання української протиповітряної оборони поблизу об'єктів енергетики та заподіяти цим об'єктам значної шкоди", - зазначають аналітики.

Атака РФ на Україну

Уранці 8 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Загалом окупанти використали 76 повітряних цілей - 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Силам ППО вдалося знищити 59 цілей ворога. Повідомлялося, що ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Крім того, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру в Херсоні, внаслідок ворожих ударів пошкоджено колії та вокзал міста.

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