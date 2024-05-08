УЗ попередила про обмеження курсування потяга Київ – Херсон – Київ.

Зранку, 8 травня, Росія атакувала цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні, внаслідок ворожих ударів пошкоджені колії та вокзал міста. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що наразі рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ залізничники тимчасово обмежили до Миколаєва. Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами.

"Наразі всі 99 пасажирів у безпеці. Решта поїздів "Укрзалізниці" продовжує рух за графіком", – йдеться у повідомленні.

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Російська атака 8 травня – що відомо

В ніч на 8 травня Росія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл міст України. Зокрема, загарбники атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. У ДТЕК зазначили, що ворог обстріляв три українські ТЕС, було серйозно пошкоджено обладнання.

У Повітряних силах повідомили, що окупанти під час атаки використали 76 повітряних цілей – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Силами протиповітряної боротьби України було знищено 59 цілей ворога.

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