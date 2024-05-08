Ворог запустив по Україні 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

У ніч на 8 травня російські терористи завдали чергового масованого комбінованого удару по території України. Для цього вони застосували різні типи ракет та ударні БПЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Загалом окупанти використали 76 повітряних цілей – 55 ракет та 21 ударний безпілотник:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

2 балістичні ракети "Іскандер-М";

4 крилаті ракети "Калібр";

45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

1 крилату ракети "Іскандер-К";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

21 ударний БпЛА типу "Shahed-131/136".

Силами протиповітряної боротьби України було знищено 59 цілей ворога, зокрема:

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33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

20 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зазначається, що ціллю удару окупантів стали об'єкти критичної інфраструктури та інші стратегічні об'єкти України.

"Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей. Сьогодні 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вшановуємо полеглих тієї страшної війни, вшановуємо українських героїв сучасності, які цього разу боронять рідну землю від рашизму", – написав Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Масований удар по Україні прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що російські окупанти били по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

"Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Масований ракетний удар нациста Путіна в День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму", – написав Зеленський.

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Сили оборони знищили усі повітряні цілі, які летіли на Київ. Однак, через падіння уламків у чотирьох районах, постраждали люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні.

Крім того, зранку 8 травня, російські окупанти вперше за довгий час вивели в море носії крилатих ракет. Зазначається, що загальний залп може становити 12 ракет.

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