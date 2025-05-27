Росіяни намагаються виснажувати українську ППО, запускаючи велику кількість дронів-обманок без боєзаряду.

Росіяни під час атак по Україні змінюють тактику запуску "Шахедів", щоб обійти українську ППО та виснажити її. Для цього вони використовують кілька способів, розповів РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

Так, передусім росіяни постійно змінюють маршрути безпілотників і збільшують висоту їх запуску – вони летять на висоті понад 2 кілометри від землі і далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт.

Як зауважив Ігнат, на такій висоті "Шахеди" стають більш видними для радарів Сил оборони, але недосяжними для стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів та мобільних вогневих груп.

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Ще одна тенденція в тому, що ворог влаштовує групові нальоти дронів на один населений пункт чи об'єкт.

Також росіяни намагаються виснажувати українську ППО, запускаючи велику кількість дронів-обманок без боєзаряду.

Так, за словами Ігната, під час останніх атак, пропорція між ударними дронами й хибними складала 60 (справжніх) на 40 (хибних).

Атаки Росії по Україні

Нагадаємо, у ніч на 26 травня російська армія запустила по Україні 364 засоби повітряного нападу – крилаті ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 355 ударних дронів типу Shahed. У Повітряних силах розповіли, що вдалося збити 233 ворожих дрони, ще 55 були локаційно втрачені. Також були знищені всі ракети.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що вночі 25 травня російська окупаційна армія запустила по Україні ударний дрон на новій, "рекордній" висоті – 4 900 метрів. Це значно ускладнює протидію таким засобам ураження.

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