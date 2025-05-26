Київ третю ніч поспіль перебував під обстрілами, тривога тривала шість годин.

Уночі російські окупанти знову атакували міста України, постраждалих, попередньо, немає.

Як повідомив уночі у своєму Telegram-каналі Олег Синєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації, Харків та передмістя опинилися під атакою ворожих безпілотників.

"В деяких районах міста було чутно потужні вибухи. Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється", - написав він.

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Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін заявив, що ворог атакував Хмельниччину другу ніч поспіль. Там знову відбулася комбінована атака.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає. Однак є пошкодження приватних домогосподарств та підприємств", - зазначив він.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також повідомив, що вночі українські захисники знищили над областю три безпілотники.

"Через атаку у Кам'янському районі сталася пожежа, її оперативно загасили. Агресор бив по Нікопольщині з РСЗВ "Град", артилерії, цілив БпЛА. Потерпали сам Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, авто. Люди не постраждали", - написав він.

Також по Маломихайлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила FPV-дроном, унаслідок чого пошкоджень зазнали дві оселі.

Крім того, уночі росіяни атакували, зокрема і Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що столиця третю ніч поспіль перебувала під російськими обстрілами.

"Цієї ночі тривога тривала шість годин. Ворог бив ударними дронами. Внаслідок атаки є пошкодження в Дніпровському районі міста", - написав він.

Ткаченко додав, що в одному з житлових будинків вибито вікна. Також зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку. "На щастя, обійшлося без постраждалих", - заявив очільник КМВА.

Київська ОВА також повідомляє про комбіновану атаку БпЛА та крилатих ракет на область.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки в Бориспільському районі були пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. У Фастівському районі було пошкоджено один приватний будинок, а в Бучанському - пошкоджено автомобіль.

Одеса та Одеська область також вночі перебували під масованою атакою ударних дронів, постраждав підліток. Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу об`явили приблизно о 22.20. Моніторингові канали попередили, що на регіон на великій висоті суне велика кількість ворожих БПЛА.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури Білгород-Дністровського та Одеського районів. Пошкоджено низку приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Очевидці повідомили у соціальних мережах, що через атаку є руйнування, зокрема в місті Біляївка сталося влучання в житловий будинок. Йшлося, що люди встигли вибігти на вулицю, й тому вціліли.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, житловий будинок зруйновано внаслідок атаки в Одеському районі. Площа руйнування - 100 кв. м, в цьому ж будинку сталося загоряння. Також пошкоджено дахи інших житлових будинків, гаражі, легкові автомобілі.

"У Великодолинському внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопець. Підліток отримав різані поранення ноги", - розповів посадовець.

Атаки РФ на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 травня Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. У багатьох областях були зафіксовані масштабні руйнування, є багато загиблих та постраждалих.

Зокрема, у Житомирській області жертвами удару окупантів стали троє дітей з родини Мартинюків - 8-річний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман.

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