Значну кількість крилатих ракет збили винищувачі F-16 та Mirage.

Сьогодні, 26 травня, російська окупаційна армія завдала по населених пунктах України рекордної масованої комбінованої атаки. Повітряні сили ЗСУ, зокрема пілоти західних літаків, показали себе на дуже високому рівні, але треба шукати та застосовувати більш раціональні засоби ураження дронів.

Про це в етері телемарафону розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, третю ніч поспіль РФ завдає ракетно-дронових ударів. І цієї ночі окупанти застосували 364 повітряних засоби нападу.

Зокрема, ворогом було випущено по Україні 9 ракет крилатих ракет Х-101 та 355 ударних БПЛА типу Shahed, з яких близько 50% – дрони-імітатори. Водночас факт того, що велика кількість дронів – без бойової частини, не полегшує роботу Повітряним силам, бо вони у будь-якому разі мають збивати всі цілі, а це перевантажує людей та ППО.

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"Ми бачимо: атака триває три дні поспіль, масово, з застосуванням і ракет, і дронів. Ракети різних типів – і балістика, і крилаті ракети. Протиповітряна оборона сьогодні успішно збила усі дев’ять крилатих ракет Х-101, які випустили окупанти з літаків стратегічної авіації", – підкреслив речник.

Він акцентував, що 233 ворожих дрони українські захисники збили вогневими засобами – за допомогою літаків, гелікоптерів, наземної ППО, мобільних груп тощо. Ще 55 були локаційно втрачені – ймовірно, придушені засобами РЕБ або ж вплинули інші обставини.

Представник Повітряних сил зауважив, що протягом останніх ворожих атак дуже добре показали себе пілоти західних літаків. Зокрема, вчора значну кількість крилатих ракет збили саме винищувачі F-16 та Mirage.

"Вони можуть збивати як ракети, так і "шахеди". Але ми все рівно повинні йти до того, щоб знищувати "шахеди" у такій величезній кількості іншими, раціональними, засобами, більш дешевшими. Але зараз мова навіть не про гроші, а про дефіцит ракет, які можуть нам знадобитися для іншої цілі, скажімо так", – пояснив Ігнат.

На жаль, були влучання в 5 локаціях, та ще на 10 локаціях – наслідки через падіння уламків.

За словами Ігната, противник з 2022 року модернізує свою зброю, в тому числі й "шахеди". Для маскування їх перефарбовують у чорний колір. Також збільшилася висота польоту та бойова частина (у певних випадках до 90 кг), що становить ще більше небезпеку, є різна система наведення тощо.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, у ніч на 26 травня російська армія запустила по Україні 364 засоби повітряного нападу – крилаті ракети з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 355 ударних дронів типу Shahed.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що вночі 25 травня російська окупаційна армія запустила по Україні ударний дрон на новій, "рекордній" висоті – 4 900 метрів. Це значно ускладнює протидію таким засобам ураження.

Загалом протягом останніх 20 днів РФ застосувала для атак по Україні понад 2000 безпілотників. Українська експертка і голова Центру підтримки повітряної розвідки Марія Берлінська каже, що поступово йде до того, що росіяни зможуть запускати понад 1 000 "шахедів" на день.

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