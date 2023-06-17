Путін повинен вирішити, чи захищати свій народ на півночі або окупувати південь.

Формування російських незалежних бійців-Легіон "Свобода Росії" і "російський добровольчий корпус" - нещодавно організували серію спільних транскордонних атак в Бєлгородській області Росія.

Як зазначає The Wasington Post, їхня мета - дати російським громадянам також відчути війну, яку Росія принесла Україні, і показати, що Путіну не вдається забезпечити безпеку своєї країни. Рейди також відвернули увагу від більш важливих ділянок уздовж фронту перед українським контрнаступом, і створили політичну проблему для Путіна, який прагнув утримати російські землі і громадян від війни.

Тепер, за словами експертів, Росія повинна перекинути значні військові сили на північ, інакше вона ризикує залишити свою територію вразливою для окупації і насильства.

Як зазначив керівник програм безпеки Центру глобальних досліджень "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, коли Путін захопив Крим, він стверджував, що не застосовував силу. "Тепер ця брехня, ця стратегія мають неприємні наслідки. Він повинен вирішити, захищати свій народ на півночі чи окупувати південь", - сказав експерт.

Можливий зв'язок повстанців з Україною

Транскордонні атаки також поставили уряд України в незручне становище, оскільки її союзники побоюються, що удари по території Росії носять занадто провокаційний характер, і закликають Україну не використовувати для таких операцій західну техніку.

Публічно Україна заперечує будь-яку підтримку ополченців і наполягає на тому, що вони діють самостійно. Обидві збройні групи також заперечують отримання фінансової допомоги або вказівок. Але щодо цих тверджень широко поширений скептицизм, враховуючи, що угруповання базуються в Україні.

Водночас в інтерв'ю The Washington Post командир легіону з позивним "Цезар" визнав, що йому платять українські військові. "Коли до вас підходить український полковник і тисне вам руку, це щось значить", - сказав він.

Видання зазначає, що екстремістськи налаштовані ополченці ризикують надати правдоподібність безпідставному твердженню Путіна про те, що Україною керує "нацистський режим". Вони також піднімають питання про готовність Києва мовчазно співпрацювати з сумнівними групами, у яких є свої власні плани.

Колишній високопоставлений співробітник української розвідки генерал-лейтенант Валерій Кондратюк зазначив у інтерв'ю The Washington Post, що ополченці добре зарекомендували себе на місцях, а також зробили важливий вплив на "еліти, що оточують Путіна".

Російські партизани - останні новини

Бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" здійснили ряд рейдів на територію Російської Федерації. Зокрема, з 1 червня почався другий етап їх рейду, йшли бої в передмісті Шебекіно.

В червні вони заявили про взяття під контроль села Нова Таволжанка Бєлгородської області і захопили полонених.

Пізніше в РДК заявили, що передали полонених українській стороні, але один з них - "вагнерівець" - заявив, що хоче перейти на бік повстанців.

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