У населеному пункті знаходиться близько 100 осіб, заявляє губернатор.

Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков підтвердив, що російська армія втратила контроль над прикордонним населеним пунктом Нова Таволжанка у Бєлгородській області.

"На сьогодні ми поки туди увійти не можемо. Знаю, що близько 100 осіб перебувало [там], за доповіддю голови округу, але обстріли останніх двох днів нам не дозволяють уточнити інформацію. Сподіваюся, як тільки ситуація зміниться, ми зможемо повернутися до того, щоб переконати людей покинути населений пункт", – сказав В'ячеслав Гладков під час прямого ефіру, пише російське видання "Дождь".

Нова Таволжанка - що потрібно знати про ситуацію в Бєлгородській області РФ

1 червня бійці "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії", що воюють на боці України, почали другий етап операції в Бєлгородській області.

Йшли бої в прикордонних населених населених пунктах, зокрема, передмісті Шебекіно.

Незабаром був встановлений контроль над населеним пунктом Нова Таволжанка, в якому мешкає близько 5 тисяч осіб. 5 червня в РДК заявили, що населений пункт покинутий місцевою владою кілька днів тому.

Під час перебування в Бєлгородській області і РДК, і Легіон "Свобода Росії" змогли взяти в полон військовослужбовців російської армії. Частину полонених було передано Україні, їх обміняють на українських військових, які перебувають у полоні в РФ.

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