На цей напрямок стягнули до 40 тисяч окупантів.

Російське військове командування обманює, залякує і навіть застосовує фізичну силу до рядового складу, щоб змусити своїх солдат йти вперед.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Він розповів про ознаки того, що намір росіян з оточенням Авдіївки "йде зовсім не за планом" окупантів.

На Авдіївському напрямку, куди Росія стягнула до 40 тисяч своїх солдат, проти українських захисників воює різного роду піхота, мотострільці, загони Шторм-Z, БАРС та інші свіжомобілізовані сили окупантів.

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"У ворога є проблема з тим, щоб його особовий склад вже йшов вперед. Звичайні солдати (РФ - УНІАН) бачать величезні втрати, починають відмовлятися йти на війну помирати. Тому, російське командування обманює, залякує і навіть застосовує фізичну силу до рядового складу. Як наслідок, останні почали здаватися в полон, бо не бачать для себе якогось іншого варіанту. Там можуть розстріляти, в бою можуть вбити, тому здаються в полон. Тільки за вчора було таких 13 осіб", - акцентував Штупун.

Він уточнив, що здача в полон у росіян "дуже тонка справа" і поки більшість загарбників захоплюють під час боєзіткнення, тому що "при здачі в полон росіяни можуть застрелити своїх же". "Зазвичай вони або ховаються, а потім виходять десь, коли наші заходять, або в бою", - додав Штупун.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що серед особового складу окупантів на Авдіївському напрямку зросла кількість випадків дезертирства.

"У загарбників фіксується, що аврально міняють командування деяких підрозділів. Також збільшилась кількість дезертирів. Це все ознаки того, що намагання оточити Авдіївку йде зовсім не за планом",- підкреслив Штупун.

Він вважає, якщо у російського військового командування зірвуться плани щодо Авдіївки, то наступним місцем зосередження всіх ворожих зусиль, стане Мар’їнка.

"Щодо Мар’їнки, там ситуація нелегка. Ворог продовжує тиснути, продовжує штурмувати наші позиції. Це 20-23 атаки на добу, тобто градус не спадає. Я так розумію, що якщо у ворога швидше за все нічого не вдасться з Авдіївським напрямком, то він буде намагатися продати своєму народу хоча б взяття Мар’їнки", - сказав Штупун.

Ситуація на фронті: останні новини

Сьогодні у Генштабі поінформували, що впродовж доби українські захисники відбили десятки російських атак на кількох напрямках та не дали окупантам повернутися на втрачені позиції на Донеччині та Запоріжжі.

Повідомлялося, що з 10 жовтня втрати РФ в Донецькій області, зокрема, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", склали майже 6,5 тисяч осіб. Також було знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

Попри це, росіяни намагаються підтягувати на Авдіївський напрямок резерви, зараз там налічується близько 40 тисяч російських військових.

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