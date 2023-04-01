Люди перебували в укритті, тому минулося без жертв та постраждалих.

Російські окупанти вдарили по Авдіївці, ракети влучили в адмінбудівлю та інфраструктурний об‘єкт.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

"Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт", - зазначив він.

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За його словами, люди перебували в укритті, тому минулося без жертв та постраждалих.

Поточна ситуація на російсько-українській війні

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові цієї доби відбили понад 50 атак російських окупантів.

Зранку 1 квітня Генштаб повідомляв про чотири найгарячіших напрямки на Сході України. Мова іде про бої в районах Білогорівкі, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

31 березня окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії, загинули двоє людей, з них одна дитина 2022 року народження. Раніше сім'ю благали покинути місто, однак вона не зробила цього. Ще двоє людей отримали поранення.

На сьогодні у місті залишається близько 1,9 тис. жителів, триває їх евакуація. Станом на 2020-й рік у місті проживало близько 32,5 тис. людей.

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