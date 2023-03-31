ЗСУ продовжують завдавати окупаційним військам втрат.

Збройні сили України стримують спроби російських окупантів оточити Авдіївку на Донеччині. Інтервенти атакують місто з артилерії та авіації.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в Telegram. На цьому напрямку активно використовуються "вагнерівців".

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Він застосовує штурмові групи ПВК "Вагнер", обстрілює місто з артилерії та авіації, використовує бронетехніку в спробах прорвати оборону наших військ", - розповів він.

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За словами Тарнавського, наразі задача українських захисників не допустити оточення Авдіївки й надалі завдавати військам РФ втрат особового складу й бронетехніки.

"Вона чітко виконується нашими воїнами", - підсумував генерал.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Аналітики ISW 23 березня повідомили, що окупанти змінили пріоритет з Бахмута на Авдіївку. З 27 березня це місто закрито на в'їзд.

За даними Генштабу, за 31 березня підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак російських військ, найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

У прес-центрі Сил оборони розповіли, що на Авдіївському напрямку знизилась кількість наступальних дій. Там ворог використав майже всі свої резерви, однак тепер росіяни перекидають сили з півдня.

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