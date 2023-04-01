Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Українські військові цієї доби відбили понад 50 атак російських окупантів на найгарячіших напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 50 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - повідомили у Генштабі.

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Так, на Лиманському напрямку протягом доби супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського, а на Авдіївському та Мар’їнському напрямках безуспішно намагався наступати в районах Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

"На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурму міста Бахмут. Проте наші захисники мужньо тримають населений пункт. В той же час противник вів безуспішні наступальні дії в Богданівці Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії...", - інформує Генштаб.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, а продовжував удосконалення оборонних рубежів та позицій.

Разом з тим наразі на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації, однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Інша актуальна ситуація на фронті російсько-української війни

Генштаб у перший день квітня зафіксував втрати росіян у живій силі на позначці, котра практично досягла 174 тисячі. Минулий день особливо видався урожайним на артилерію: їх було знищено вісім штук.

У Міністерстві оборони Україні повідомили, що росіяни мають незначні успіхи у битві за Бахмут. Однак місто їм захопити не вдається.

У той же час в ЗСУ зазначили, що кількість атак окупантів на Бахмутському напрямку зменшилася. Не зважаючи на це Бахмут все одно залишається однією із пріоритетних цілей росіян на фронті.

Збройні сили Україні на південному фронті уразили опорний пункт і знищили польовий пункт збереження боєприпасів ворога. Українські захисники також знищили російський моторний човен російської ДРГ.

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