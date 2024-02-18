За словами Лиховія, оточення українських військових допущено не було.

Станом на вечір суботи, 17 лютого 2023 року, всі підрозділи Сил оборони України, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції. Таку заяву зробив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Як він зазначив в ефірі проекту "УП. Підсумки", українські захисники "продовжують виконувати бойові завдання, стоять на заваді подальшому просуванню ворога". Він наголосив, що оточення українських військових не було допущено.

При цьому кількість військових, які загинули або потрапили в полон під час операції з виходу з міста, Лиховій назвати не зміг. За його словами, цю інформацію потрібно верифікувати. Крім того, деякі з тих, хто, як вважається, потрапив до ворожого полону, за кілька днів можуть вийти на звʼязок. Він додав, що вночі "були певні проблеми із засобами звʼязку".

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"Ця операція не стала для українського війська трагедією, вона навіть близько не стоїть в одному ряду з такими прикладами як Іловайськ, Маріуполь, ще деякі негативні прояви, коли наші сили потрапляли в оточення. Тут оточення не сталося… Загальна кількість втрат за день не є взагалі приводом говорити про щось екстраординарне. Це близькі до середніх загальні втрати", – резюмував він.

Виведення українських військ з Авдіївки

Як відомо, вночі 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про рішення вивести українських військових із Авдіївки.

Вдень командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що "вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки". Проте деяка кількість українських захисників потрапила в полон.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи вихід військових з міста, висловив упевненість у тому, що Україна поверне Авдіївку.

На ситуацію відреагував і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він вважає, що рішення щодо виведення підрозділів з Авдіївки довелося ухвалювати, зокрема, і через американських законодавців, які досі не схвалили надання Україні екстреної допомоги.

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