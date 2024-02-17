Повідомляється, що на цей час спецназівці розвідки утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях.

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України у складі Сил безпеки і оборони протягом тижня обороняли останню дорогу з Авдіївки, завдаючи колосальних втрат постійно наступаючим штурмовим підрозділам росіян, повідомляє відомство.

"У рамках наказу про скоординований відхід основних сил, спецпризначенці ГУР МО України спільно з воїнами ССО, 3-ї окремої штурмової бригади, 225-го окремого штурмового батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ забезпечували евакуаційний коридор", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що на цей час спецназівці утримують оборону на заздалегідь підготовлених позиціях для запобігання подальшого просування військ РФ.

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Вихід ЗСУ з Авдіївки - що повідомлялося

Вночі 17 лютого стало відомо, що українські сили вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Зробили вони це згідно з отриманим розпорядженням.

Як запевнив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський, оточення українських сил не допущено, особовий склад виведено, воїни зайняли оборону на певних рубежах.

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