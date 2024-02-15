Йдеться про знищення рухомої РЛС та її операторів.

Головне Управління розвідки України знищило "обслугу" РФ ударом по ворожій рухомій станції радіолокації "Каста-2Е2".

Відповідну атаку здійснили спецпризначенці групи "Гуси-9" 13 лютого в районі російсько-українського кордону, уточнило відомство.

"Внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат", - заявило ГУР.

Там нагадали, що "Каста-2Е2" - рухома трикоординатна РЛС, яку на фронті Росія використовує за 3 призначеннями:

Контролю повітряного простору;

визначення координат;

розпізнавання повітряних цілей.

Вказана станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах та "доповідати" про це окупантами шляхом передачі параметрів руху цілі на систему управління ППО, додали у відомстві. Дальність дії РЛС "Каста-2Е2" - приблизно до 150 кілометрів.

За даними розвідки, до знищення згаданої РЛС вона слідкувала за повітряним простором над Харківською, Сумською областями України. Також, ймовірно, росіяни "моніторили" нею Бєлгородську, Курську та Воронезьку області.

Бійці ГУР влаштували удар по Росії - що відомо

Сьогодні джерела у Головному управлінні розвідки України підтвердили УНІАН, що за нічною атакою по Курській області стоїть наша розвідка.

Йдеться про удар по нафтобазі "Польова": кадри пожежі стали розлітатися мережею після 00:00. Зранку з'явилися додаткові деталі щодо атаки та коментар ГУР.

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