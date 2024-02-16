Зокрема, російські загарбники втратили щонайменше 400 танків, БМВ та інших видів техніки, а також тисячі солдат.

Британська розвідка повідомила про кількість втрати важкої техніки російських окупантів у битві за місто Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. Зокрема, російські сили продовжують здійснювати операції на Донбасі із зосередженням основних зусиль на місті Авдіївка. Росія робить цілеспрямовані зусилля для захоплення міста з жовтня 2023 року і здобула поступового, стійкого прогресу у блокуванні міста, коли українські Збройні сили у відповідь підкріплюють свої підрозділи.

Водночас, Авдіївка перебуває на лінії фронту на Донбасі з 2014 року.

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"У своїх зусиллях захопити місто, Росія втратила щонайменше 400 танків, бойових машин піхоти та іншої важкої техніки, а також, імовірно, тисячі особового складу", - наголосила розвідка.

Окремо сказано, що на північ від Авдіївки російські сили продовжують атаки на захід в районі Бахмута, майже напевно з метою захоплення міста Часів Яр.

"Росія була неспроможною просунутися далі за межі Бахмута з часу встановлення контролю у березні 2023 року", - відзначила розвідка.

Ситуація в районі Авдіївки

Сили оборони України за поточну добу, 16 лютого, відбили 27 атак російських загарбників в районі Авдіївки. Ще українські захисники відбили 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Ворог продовжує намагатися захопити Авдіївку.

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