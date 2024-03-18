Російські окупаційні війська поповнені мобілізованими в перших числах березня.

На Авдіївський напрямок після відновлення повернулись розгромлені восени минулого року російські підрозділи і ворог знову почав штурмувати великими групами, виїжджаючи технікою прямо на передній край. Про це в ефірі телемарафону розповіла прес-офіцер 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик.

За її словами, в зоні відповідальності бригади ситуація стабільно напружена і ворог продовжує цілодобові штурми.

"Вони постійно змінюють тактику і був момент, коли вони йшли такими малими групами, прощупуючи наші вогньові позиції, як ми будемо діяти. Зараз вони почали використовувати великі групи і бронетехнікою виїжджати на передній край. Однак ми ліквідовуємо їхню техніку, не даємо їм прорватися і завдаємо безпрецедентну кількість втрат", - акцентувала Блищик.

Прес-офіцер зазначила, що росіяни свою піхоту не шкодують і немає відчуття, що їх поменшало на Авдіївському напрямку. При цьому ті підрозділи ворога, які українські захисники "покрошили" під час активного наступу противника в жовтні-листопаді минулого року, росіяни виводили на відновлення, але зараз вони повернулися.

"Це 15-та бригада, 30-та бригада (армії РФ - УНІАН). І скажу, що вони поповнили ці підрозділи ненавченим особовим складом. Тому що нещодавно в нас була ситуація, коли бійці нашої 47-ї бригади розгромили штурмову групу окупантів, а в них знайшли документи де було записано, що вони були мобілізовані 5 березня 2024 року. Тобто, їм вдалося прожити на нашій українській землі вісім днів. Зараз на наш напрямок зайшла ворожа 137-ма штурмова бригада. Людський ресурс у росіян потужний. Ми бачимо, що ці трупи на полі бою вони просто переступають і йдуть, не роблячи ніяких висновків", - підкреслила Блищик.

Військова розповіла, що зараз російські війська почали виїжджати бронетехнікою безпосередньо на передній край.

"До цього вони все ж таки використовували свою техніку для підвозу особового складу і боєкомплекту. А віднедавна вони почали виїжджати на передній край БМП-3 і БМД. Однак всі ці бойові машини десанту залишаються на полі бою або підбитими, або знищеними. Тому що у спільній взаємодії злагоджено працюють і наші оператори FPV-дронів, і екіпажи "Бредлі", і піхота, і артилеристи", - розповіла Блищик.

Вона додала, що росіяни після того, як підбивають їхню техніку, "намагаються як ті щури розбігтися по норам, щоб знайти собі якесь укриття".

"Звісно, весь цей період часу наші бійці 47-ї бригади відпрацьовують по ним. А ті окупанти, яким щастить вижити, потім вилазять з цих нір і намагаються штурмувати, лізти з усіх сторін. Ситуація дійсно важка, але працюють всі наші підрозділи і ми робимо все можливе, щоб утримати окупантів на цьому напрямку", - уточнила Блищик.

Війна в Україні - останні новини

Ввечері неділі 17 березня Україна знову опинилася під атакою дронів. Зокрема, вибухи чули у Кременчуці на Полтавщині та у Хмельницькій області. Близько 23:00 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що дрони, які фіксували на Кіровоградщині, рухалися в бік Полтавської області.

Повітряну тривогу було оголошено у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях.

Також УНІАН повідомляв про підлий удар росіян балістикою по Миколаєву. окупанти підступно вдарили балістикою по місту, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно, "Іскандер-М".

Згодом стало відомо, що у лікарні померла одна постраждала людина. Загалом постраждало шість осіб, з них одна - дитина.

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