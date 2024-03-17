Супротивники використали таку ж тактику, яку застосували під час смертоносного удару по Одесі, зазначили у Силах оборони півдня.

У Силах оборони півдня України заявили, що російська армія сьогодні, 17 березня, під час удару по Миколаєву поцілила в об'єкт інфраструктури.

За словами військових, у середині дня окупанти підступно вдарили балістикою по місту, випустивши з тимчасово окупованого Криму дві ракети, ймовірно, "Іскандер-М". "Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторив удар в те саме місце", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки та цивільні машини. Уже відомо щонайменше про п'ятьох поранених місцевих жителів. На місці працюють відповідні екстрені служби.

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Сьогодні, 17 березня, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час повітряної тривоги повідомив, що російська армія атакувала Миколаїв балістикою, та є влучання. За словами посадовця, в обласний центр "прилетіло" з того ж місця, з якого загарбники запускали ракети по Одесі. У Миколаєві сталося два "прильоти" - повідомлялося про вибухи. Також місцева влада заявила, що вже відомо про п'ять поранених.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня армія РФ завдала по Одесі удари двома ракетами типу "Іскандер-М". Влучання сталося у житловому секторі, у рекреаційній зоні. Спочатку була запущена одна ракета, а через невеликий проміжок часу, коли на місце на допомогу людям прибули представники відповідних служб, ворог завдав повторного удару. Внаслідок атаки загинула 21 людина, десятки - у лікарнях. Серед загиблих - поліцейські, колишній віце-мер, два рятувальники, медики, співробітник освітнього закладу.

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