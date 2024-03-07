За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 389 російських окупантів та 54 одиниці їхньої техніки. Про це повідомив бригадний генерал - командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
За його словами, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 24 авіаудари, 3 ракетні удари, 127 ударів дронами-камікадзе, вчинив 57 бойових зіткнень та 899 артобстрілів.
Командувач поінформував, що обстановка залишається складною, проте контрольованою. На Авдіївському напрямку наші захисники й захисниці відбили 21 атаку росіян. На Новопавлівському напрямку противник 20 разів намагався прорвати оборону наших військ. Помітно активізувався ворог на Оріхівському напрямку - тут відбито 16 штурмових дій росіян на Роботинському виступі.
"Так, за минулу добу загальні втрати ворога склали: у живій силі - 389 осіб (убиті й поранені, а також 3 взятих у полон); в озброєнні та військовій техніці - 54 одиниці не враховуючи БпЛА (3 танки, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ/АГС, 17 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки); нейтралізовано або збито 312 БпЛА різних типів", - заявив Тарнавський.
Також він розповів, що серед ураженого російського залізяччя - дві 203-мм самохідні гармати 2С7 "Піон", 152-мм самохідна гаубиця 2С3 "Акація", ще один комплекс відеоспостереження "Муром-М".
Крім того, за словами Тарнавського, Сили оборони України знищили ще 3 склади боєприпасів ворога.
Втрати окупантів - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України минулої доби, 6 березня, ліквідували ще 1160 російських окупантів на фронті. Таким чином, станом на сьогоднішній ранок втрати Росії у війні серед особового складу орієнтовно склали 421 430 осіб.
Крім того, було знищено багато різної військової техніки противника, в тому числі 17 танків та 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
За минулу добу на фронті українські військові продовжили активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту.
Зокрема, протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по семи районах зосередження особового складу противника.