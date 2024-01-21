При цьому росіяни несуть істотні втрати, як в техніці, так і в живій силі.

Російські окупанти наростили наступальну активність по всьому фронту в Україні, у зв'язку з чим збільшився рівень їхніх втрат.

Про це йдеться у свіжому звіті британського Міноборони. Аналітики відомства зазначили, що на фронті простежується зростання російських обстрілів. При цьому, за крайні п'ять днів рівень втрат військової техніки з боку РФ зріс на 88%, а кількість втрат російських танків – на 95%.

Кількість втрат у живій силі в окупаційних військах за той же період зросла на 15%, додали в розвідці.

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У відомстві зазначили, що ці дані свідчать про стабільне зростання інтенсивності російських наступальних дій по всьому фронту протягом останніх двох тижнів.

На думку аналітиків, ключовим фактором, що сприяє активності РФ, є замерзання грунту, що дозволяє краще пересуватися бронетехніці.

Війна в Україні: новини

Окупанти просунулися вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та захопили село Крохмальне. При цьому начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо запевняє, що захоплення окупантами населеного пункту Крохмальне не становить загрози для сусідніх підрозділів.

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