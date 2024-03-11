Президент каже, що йому доповіли про значні позитивні результати.

Наразі ситуація на українсько-російському фронті набагато краща, ніж була протягом останніх трьох місяців.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde та BFMTV. "У нас були труднощі через нестачу артилерійських боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, далекобійної зброї та щільність російських безпілотників. Ми добре попрацювали проти російської авіації, ми відновили ситуацію на Сході, і російський наступ був зупинений", - сказав він.

Президент зазначив, що окупанти зруйнували Авдіївку та зуміли захопити українські території, однак вони більше не можуть просуватися, втративши велику кількість літаків. "У Чорному морі ми проводимо потужні дії. Я не буду вдаватися в деталі, але я отримав доповідь, яка свідчить про дуже значні позитивні результати", - додав Зеленський.

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Водночас він каже, що Україна не може "бути позитивною" в питанні зупинення російських зазіхань, поки триває війна. "Але сьогодні ми зупинили наступ росіян на сході України, і вони зазнають великих втрат. Чому я не налаштований більш позитивно? Тому що, можливо, завтра, через тиждень чи місяць росіяни можуть отримати ще один мільйон боєприпасів, а тих, на які ми розраховуємо, там не буде", - зазначив президент.

Ситуація на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 10 березня на фронті відбулося 64 бойових зіткнення з російськими загарбницькими військами.

Окупанти атакували українські позиції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Оріхівському, Херсонському та Новопавлівському напрямках. На останньому напрямку вони лише за добу намагалися прорвати оборону ЗСУ 25 разів.

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