Президент наголосив, що Заходу буде дешевше дати нам саме гроші та зброю.

Україні не потрібні іноземні солдати для боротьби з російськими окупантами. Втім, необхідн необхідні сучасні технології та зброя.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу Channel 4 News.

"Я ніколи про це не говорив, тому що ми не в НАТО і я не маю на це жодних прав. Нам не потрібні солдати. Звичайно, якщо ми хочемо мати таке саме ставлення до солдатів, як в Росії, й отримати Другу світову війну, чи Першу світову війну, коли люди просто йшли одне на одного… Але це інша війна, пов’язана з технологіями", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Заходу буде дешевше дати нам саме гроші та зброю. Крім того, партнери мають все, що потрібне Україні на полі бою.

"Росіяни воюють проти нашої енергетики, не використовуючи армію всюди, я маю на увазі, армію на всій суші. Вони використовують свої літаки та різні системи з російської території, з Білорусі, з окупованого Криму. Я гадаю, що світу буде дешевше дати нам такі системи, особливо, коли ми знаємо, що вони в них є", – додав Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський вважає, що надана військова та фінансова допомога західних партнерів стала вирішальною для того, щоб Україна вистояла у війні, але для перемоги її було недостатньо.

Він зізнався, що досі не звик до політичних нюансів, через які Україна в даний час опинилася перед загрозою скорочення допомоги Заходу.

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