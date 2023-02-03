Також уражено було пункт управління та склад боєприпасів противника.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. Також наші захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.

Війна в Україні: останні новини

Російські окупанти намагаються захопити Донбас та готуються до великого наступу. Аналітики ISW вважають, що Кремль, ймовірно, знову переоцінює можливості російської армії в контексті нового великого наступу в Україні.

Водночас у Пентагоні вважають, що ЗСУ доведеться відійти від Бахмута, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу. США радять українському командуванню тягнути час, чекаючи поставок нової зброї.

Міністерство внутрішніх справ почало формувати добровольчі штурмові бригади. Як стверджується, вони звільнятимуть українські території від російських окупантів.

За оцінками незалежних спостерігачів з проекту Oryx, з початку вторгнення армія Росії втратила в Україні понад 9000 одиниць військової техніки.

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