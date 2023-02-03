Зазначається, що відхід із Бахмута не матиме стратегічного впливу на війну.

У Сполучених Штатах радять українським військовим тягнути час, в очікуванні поставок нового озброєння. Крім того, існує імовірність, що ЗСУ доведеться відійти від Бахмута Донецької області, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу.

"За словами високопосадовця, США радять українським силам тягнути час, щоб дозволити танкам та іншому озброєнню прибути. Щоб зібрати ресурси для весняного наступу на півдні, Україні, можливо, також доведеться незабаром вивести свої війська зі східного міста Бахмут, заявили американські та європейські чиновники, присудивши Росії символічну перемогу", – пише Bloomberg.

Зазначається, що відхід із Бахмута не матиме стратегічного впливу на війну. Американський чиновник розповів виданню, що українські війська, найімовірніше, встановлять оборонні лінії дуже близько до місця, де зараз проходить лінія фронту.

Відео дня

Видання прогнозує, що з Бахмута Росія просуватиметься до Слов'янська і Краматорська Донецької області.

"Її військам навряд чи вдасться захопити всю східну частину Донецької області найближчим часом, зважаючи на величезні розміри території. Обидві сторони, ймовірно, намагатимуться використати елемент несподіванки, тобто час і місце нападу завжди можуть змінюватися залежно від розвитку війни", – йдеться у матеріалі.

Ситуація в Бахмуті

В четвер, 2 лютого, у Бахмуті Донецької області потрапили під обстріл та дістали поранень двоє норвезьких волонтерів-медиків Сандер Сьорсвен Трелвік і Сімон Йонсен. Ще декілька людей, які були з ними, загинули.

У американському Інституті вивчення війни пояснили, чому окупанти під Бахмутом досі не видихнулися після місяців запеклих боїв, поки українські захисники героїчно тримають там оборону. Аналітики кажуть, що ведення російських регулярних сил на лінію фронту в Бахмуті компенсувало кульмінацію наступу групи "Вагнера" і зберегло ініціативу російських операцій навколо міста.

Вас також можуть зацікавити новини: