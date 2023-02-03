Аналітики вважають, що Путін переоцінив готовність армії РФ до великого наступу.

Кремль, ймовірно, знову переоцінює можливості російської армії в контексті нового великого наступу в Україні. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"ISW не виявив жодних доказів того, що російські сили відновили достатню бойову міць, щоб завдати поразки українським силам на сході України і захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня" – йдеться в новому зведенні.

В ISW вважають, що давно обговорюваний великий російський наступ, швидше за все, завершиться передчасно – під час квітневого сезону весняних дощів або раніше. При цьому аналітики вважають, що російська армія не зможе досягти істотного оперативного успіху.

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"Виснаження російських сил може потім створити сприятливі умови для українських сил, щоб використоати їх у контрнаступі наприкінці весни або влітку 2023 року після включення західних танкових поставок", – зазначають аналітики.

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За оцінками незалежних спостерігачів з проекту Oryx, з початку вторгнення армія Росії втратила в Україні понад 9000 одиниць військової техніки. У це число входять тільки ті машини, знищення яких підтверджено на фото і відео.

У Пентагоні вважають, що ЗСУ доведеться відійти від Бахмута, щоб накопичити ресурси для весняного контрнаступу. У той же час США радять українському командуванню тягнути час, чекаючи поставок нової зброї.

Міністерство внутрішніх справ почало формувати добровольчі штурмові бригади. Як стверджується, вони звільнятимуть українські території від російських окупантів.

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