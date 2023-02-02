Військові ініціювали набір людей до таких підрозділів.

Міністерство внутрішніх справ почало формувати штурмові бригади. Вони займатимуться звільненням територій України від російських окупантів.

Про це заявив в.о. голови МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону. За його словами, відповідне рішення було ухвалено працівниками міністерства, "у яких достатньо люті, щоб знищувати ворога". Клименко додав, що багато військовослужбовців ініціювали набір людей до таких підрозділів.

"Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета", - заявив в.о. голови МВС.

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Новий контрнаступ ЗСУ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що є як мінімум три перспективних локації для контрнаступу військових України на початку поточного року: Луганська область, Запорізька область та лівобережна частина Херсонської області.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 20 січня заявив, що нова зброя не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію.

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