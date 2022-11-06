Ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано понад 140 вогневих завдань.

За минулу добу, 5 листопада, на Південнобузькому напрямку авіація ЗСУ відпрацювала по позиціях російських загарбників та скупченню військової техніки ворога. Українські військові ліквідували 57 російських окупантів.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", у Південнобузькому операційному районі, як і в зоні відповідальності командування, обстановка "складна, насичена подіями, але контролюється Силами оборони".

"Противник здійснює оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших позицій, застосовуючи для цього реактивні системи залпового вогню, важку крупнокаліберну артилерію, міномети, танки, баражуючи снаряди", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що протягом дня було зафіксовано активізацію безпілотної розвідки. Окупанти випустили більше 40 дронів-шпигунів. В ОК "Південь" наголосили, що по нещодавно звільнених населених пунктах Херсонщини тричі прилітали ворожі дрони-камікадзе типу "Ланцет". Ворог таокж двічі атакував безпілотниками, спорядженими ВОГами, і тричі – штурмовою та армійською авіацією. На щастя, люди не постраждали.

Водночас штурмова та армійська авіація ЗСУ відпрацювала по опорному пункту та району зосередження сил і засобів російських загарбників у Баштанському і Бериславському районах. Крім того, бомбардувальники і винищувачі вдарили по скупченню ворожої техніки в районі Снігурівки та системах ППО в Херсонському районі.

При цьому ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано понад 140 вогневих завдань. В тому числі українські військові відпрацювали по району зосередження ворожої живої сили та техніки в Геройському і Раденську.

За даними ОК "Південь", за добу ліквідували 57 російських військових, два танки, дві великокаліберні гаубиці, три одиниці автобронетехніки. Також пошкоджено ще одну гармату-гаубицю та дві автівки.

Війна в Україні: втрати Росії

За даними Генерального штабу, станом на ранок 5 листопада, в Україні ліквідували 75 440 російських військових. Крім того, було знищено тисячі одиниць військової техніки.

Крім того, у Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 5 листопада українські воїни розгромили один зі штабів російських окупантів у Херсонській області. За даними українського офіцера та блогера Анатолія Штефана "Штірліца", вдалося ліквідувати щонайменше 14 загарбників.

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