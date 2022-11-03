Також українські ракетні та артилерійські підрозділи вразили 3 райони зосередження живої сили російських загарбників.

Українська авіація за добу уразила 8 районів зосередження озброєння і техніки російських загарбників.

Всього протягом доби Авіація Сил оборони України завдала по ворогу 12 ударів, деться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - наголошується у зведенні.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 райони скупчення озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Як зазначають у Генштабі, противник намагається утримати тимчасово захоплені українські території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Також російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

"Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

При цьому, ворожих ударів зазнали райони більш як 25 українських населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині.

Крім того, зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території Білорусі.

Водночас, на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України.

Як заявили у Генштабі, на інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА.

На Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка.

На Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка.

На Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка.

Також на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БпЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Війна в Україні

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

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