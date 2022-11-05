Біля Макіівки ЗСУ могли знищити понад 500 російських мобілізованих.

У Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів.

Як пише російське видання "Верстка" із посиланням на вцілілого російського військового та родичів мобілізованих, це сталося біля сіла Макіївка. Військовослужбовець РФ Олексій Агафонов, із яким спілкувалося видання, вважає, що там могли ліквідувати понад 500 окупантів.

За словами вцілілого російського військового, мобілізованіпроходили підготовку у військовій частині 2079. Командир батальйону обіцяв росіянам, що їх привезуть у район Сватового, де за 15 кілометрів від лінії фронту вони мали приєднатися до так званої "територіальної оборони". Проте у ніч проти 2 листопада 2022 року весь батальйон відвезли на лінію зіткнення.

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"Нас викинули в посадки, сказали окопуватися, у нас на батальйон було три лопати, забезпечення взагалі ніякого не було. Ми як змогли окопалися, а під ранок почався обстріл – артилерія, "Гради", міномети, коптери, нас просто розстрілювали. Коли все почалося, офіцери відразу втекли. У перервах між обстрілами ми намагалися окопуватися, але нас одразу вираховували коптери і просто розстрілювали. З 570 осіб цілі 29, ще 12 поранені, решта – все", – розповів Агафонов.

При цьому, за словами російського військового, раніше на цих позиціях розбили щонайменше ще один батальйон мобілізованих росіян.

"По телевізору показують, що все красиво, а насправді тут, на Луганщині, на передок кидають саме мобілізованих. І коли ми звідти відходили, не бачачи офіцерів, ми йшли вже назад, то бачили, що на третій лінії сидять тільки контрактники і добровольці, а на передку – мобілізовані", – наголосив він.

Зазначається, що про сотні загиблих окупанті виданню також розповіла дружина одного з мобілізованих – Злата.

"Загиблих, звичайно, більше половини", – сказала вона.

Крім того, інформацію підтвердила дружина ще одного вцілілого мобілізованого Людмила Черних.

"Він подзвонив мені вранці з чужого номера і розповів, що сталося, що їх кинули копати лінію оборони, їх накрив мінометний обстріл, і вони з Краснодона дісталися якимось чином до Сватового, де зараз ховаються. Вони зараз бояться кудись іти, навіть до блокпостів бояться вийти. Керівництво їх покинуло, і вони не знають, що робити, просто просять про допомогу", – поділилася вона.

Втрати Росії в Україні: що відомо

Станом на ранок 5 листопада 2022 року в Україні знищили 75 440 російських окупантів. Загарбники також втратили тисячі одиниць військової техніки.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що українські війська знищують у 2-3 рази більше військової техніки Росії, ніж окупанти встигають відновлювати на заводах. За його словами, росіяни піднімають зі зберігання стару військову техніку, намагаються збільшити кількість її броні і одразу відправляють на лінію фронту.

Раніше також повідомлялося, що в ніч на 5 листопада українські воїни розгромили один зі штабів російських окупантів у Херсонській області. За даними українського офіцера та блогера Анатолія Штефана "Штірліца", вдалося ліквідувати щонайменше 14 загарбників.

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