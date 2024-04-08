Т-72Б3М був частиною великої колони російської техніки, яка рухалася на штурм полями сходу України.

Українські військові затрофеїли російський танк на одному з гарячих напрямків фронту.

Відео операції з викрадення новітньої російської техніки опублікувала бригада "Азов". На кадрах видно, як військові підходять до танка, заводять його та їдуть до своїх позицій. Зазначається, що це танк Т-72Б3М.

Невідомо, чи були російські окупанти всередині танка, коли його захопили. Ймовірно, Т-72Б3М був частиною великої колони російської техніки, яка рухалася на штурм полями сходу України.

Бригада також поширила кадри, на яких солдати стоять біля танка після його захоплення. Зазначається, що танк був захоплений біля села Терни.

Українські військові повідомили, що бригада захопила Т-72Б3М, який вперше застосували у 2017 році. Машина була модернізована комбінацією кількох систем радіоелектронної боротьби, призначених для захисту від українських безпілотників.

"Захоплений танк зараз працює на захист України та допомагає військовим знищувати окупантів", - додали у бригаді.

В "Азові" заявили, що захоплення танка було частиною більш масштабного успіху у відбитті російського штурму. Бійці мали розвідувальні дані про рух бронетехнікової колони росіян та зустріли її шквальним вогнем.

50 російських окупантів було ліквідовано, а інші врятувалися, втікши та кинувши свою техніку. У тому штурмі Росія втратила 11 одиниць техніки.

Війна в Україні - останні новини

В ніч на 8 квітня РФ здійснила чергову атаку по Україні з використанням "шахедів" та ракет.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, ЗСУ доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні через наступ РФ.

Крім того, за минуду добу, 7 квітня, бійці Збройних сил України ліквідували 890 солдатів армії РФ, а також десятки одиниць військової техніки.

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