Військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли та яку допомогу отримає країна.

Російські окупанти активізували наступальні операції вздовж усієї лінії фронту. Збройним силам України через затримку з наданням військової допомоги США доведеться накопичувати ресурси й ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, загарбники прискорили темпи штурмів на всьому театрі бойових дій. Так,, 4 квітня вони провели механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Результати наступальної операції свідчать, що військові агресора успішно компенсують зростання втрат у живій силі й техніці.

Президент України Володимир Зеленський та високопоставлені військові наголошували, що затримки з військовою допомогою, змусили Сили оборони поступитися ініціативою на полі бою агресору. Наші захисники не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли та яку допомогу отримає країна.

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"Українським силам доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій. Причиною є затяжні дебати у США довкола пакету військової допомоги", - підсумували американські аналітики.

Війна в Україні - допомога США

Раніше видання Bloomberg зазначало, що США відтягують голосування за надання Україні пакету допомоги на кілька тижнів. Воно, ймовірно, "застигло" до середини квітня.

NYT писав нещодавно, що без допомоги США Україна не зможе стримати армію Росії. Більшість американців розуміють це і вважають, що приборкання реваншистських мрій Путіна є обов'язком Америки перед Україною та американською безпекою.

Як повідомляв УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати і союзники збираються подвоїти зусилля в питанні пошуку ресурсів, яких потребує Україна.

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